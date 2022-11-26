Смольский о пасьюте на Кубке России: «Если будет низкая температура, то стартовать не будем, это может пагубно сказаться на здоровье»

Белорусский биатлонист Антон Смольский может отказаться от участия в гонке преследования на Кубке России.

Сегодня соревнования в Ханты-Мансийске были отменены из-за мороза. Если погодные условия позволят, то пасьюты пройдут завтра вместо эстафет

– Это разумное решение, так как мороз достиг почти 30 градусов. Было бы экстремально выступать в таких условиях. Конечно, когда мороз снижается до 25 градусов, уже и тренироваться некомфортно: мерзнут руки и ноги.

Как бы ни утеплялся, конечности все равно замерзают. Правильное решение, повторюсь, будем ждать информации по завтрашнему дню.

– Если температура окажется пограничной или будет чуть ниже регламента, и жюри примет решение о проведении соревнований, ты побежишь?

– Я посмотрю на градусники еще раз и обсужу это с тренером. Конечно, если будет низкая температура, то, конечно, мы стартовать не будем, потому что это может пагубно сказаться на дальнейшем здоровье, – сказал Смольский.

Гонки преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске отменены. Они могут состояться завтра, если позволит погода