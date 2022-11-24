Антон Смольский: «Холод делает свое дело. Сегодня мягче, чем в прошлые дни, но все равно чувствовал дискомфорт при беге и стрельбе»

Белорусский биатлонист высказался о влиянии холода на выступление.

Сегодня он занял 15-е место в спринте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Холод делает свое дело. Это влияет на разминку и скорость стрельбы. Всегда некомфортно на морозе. Сегодня мягче, чем в прошлые дни, но все равно чувствовал дискомфорт при беге и стрельбе. На стрельбе падает чувствительность и замедляется скорость решений. Как результат, много промахов, мало кто работает чисто.

Конечно, были варианты не бежать, мы здесь не боремся за общий зачет, а просто выступаем на энтузиазме. Ни в церемонии награждения мы участвовать не будем, ни в дележе призовых, поэтому если кто-то чувствует себя некомфортно, пропускает гонку.

На первом месте физическое состояние. Но пока желание и возможности есть, поэтому будем стартовать по мере возможностей. А погода такая и в Китае была, так что ничего особенного. Свежий снег замедляет скольжение, поэтому чем больше свежего снега, тем медленнее гонка», – сказал Смольский.