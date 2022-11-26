Гонки преследования на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске отменены. Они могут состояться завтра, если позволит погода

Теги Кубок России Сергей Аверьянов Биатлон

Гонки преследования, которые должны были пройти сегодня на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, отменены из-за мороза. 

Если погодные условия позволят, то гонки преследования пройдут завтра вместо эстафет, сообщил пресс-атташе Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

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