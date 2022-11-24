Динара Алимбекова: «После Ханты‑Мансийска поедем в Уват, потом в Тюмень. Еще не знаю, буду ли бежать все гонки на максимум»

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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова сообщила, что будет участвовать в следующих этапах Кубка России.

Сегодня она заняла шестое место в спринте на первом этапе в Ханты‑Мансийске.

«После Ханты‑Мансийска поедем в Уват, потом в Тюмень. Затем уже вернемся домой. Так что по Кубку России еще покатаемся.

Еще не знаю, буду ли бежать все гонки на максимум, потому что сегодняшний старт был для меня первым с этапа Кубка Содружества в Минске. Впервые за долгое время я выполнила серьезную работу на большой дистанции, еще и с винтовкой за спиной.

Я не бежала здесь контрольную, не участвовала в больших тренировках. Будем набирать форму по стартам. Насколько понимаю, здесь не все гонки могут состояться, поэтому будем также отталкиваться от погодных условий», – сказала Алимбекова.

Также она рассказала, будет ли смотреть Кубок мира в этом сезоне.

«Вообще не планировала смотреть. На самом деле, и в прошлом сезоне, когда сезон заканчивался и нас не пустили на этапы, я не смотрела гонки. И до сих пор этого не делала в повторе.

Пока не знаю, будет настроение – посмотрю. Пока не хочется. Неинтересно. Тем более многих лидеров из Норвегии не будет, поэтому не знаю, будет ли там интересно», – отметила спортсменка.

В сентябре Алимбекова вышла замуж за партнера по команде Антона Смольского.

«Сейчас я выступаю под своей фамилией. Что будет дальше – пока не знаю. Мы не успели сделать это так быстро: билеты и все остальное уже было заказано. Многое завязано под мою фамилию, поэтому это не так просто поменять ее в один миг.

В будущем, конечно, хотела бы выступать под другой фамилией. Я же замужем уже», – добавила биатлонистка.

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