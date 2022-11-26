Михаил Шашилов: «Буду ли я смотреть Кубок мира? А почему бы и не посмотреть? Надо следить за тенденциями в мировом биатлоне»

Тренер женской сборной России по биатлону рассказал, будет ли смотреть гонки Кубка мира в новом сезоне.

«Буду ли я смотреть мира? А почему бы и не посмотреть? Сильнейшие спортсмены все‑таки. У нас нет никакого предвзятого к ним отношения. Они нормальные люди.

В Пекине все нормально было: и украинцы, и все остальные – все обнимались. Все разговаривали нормально. Не думаю, если мы сейчас выйдем (из изоляции), то что‑то случится и будут какие‑то козни. Всякие люди есть: и у нас, и у них. В основном‑то люди добрые!

Конечно, нам надо следить за тенденциями в мировом биатлоне, спортсмены тоже будут следить. Мы же знаем, с каким уровнем надо стартовать. Быть в 20‑ке сильнейших – это очень хорошо», – сказал Шашилов.