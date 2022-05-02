Ирина Казакевич: «Шли разговоры: Шашилов будет тянуть своих. Этим начиналось и заканчивалось каждое интервью, вечная тема, но я привыкла»

Российская биатлонистка рассказала о взаимоотношениях с тренером сборной .

— В начале сезона непросто пришлось. Давили со всех сторон, не столько на меня, сколько на тренера. Ребят из мужской команды, у которых не сложился первый этап, сразу отправили на Кубок IBU. Могли так же поступить и со мной, но дали шанс, от гонки к гонке удалось им воспользоваться. Может, как раз потому, что начало получилось стрессовым.

— Ваши слова: «Многие были против того, чтобы я находилась в команде». Узнавали об этом из прессы? В спину шептали?

— Из прессы, от критиков и экспертов. Не от тех, кто находился рядом, потому что каждый мог сам оказаться в такой ситуации. В биатлоне идешь первым, делаешь пять штрафов — и все, нет тебя. Люди, которые видят, как я работаю, понимают больше, остальные ориентируются на результат, что справедливо, конечно.

К тому же в последние два года мой личный тренер был старшим тренером сборной. Естественно, шли разговоры: будет тянуть своих. Этим начиналось и заканчивалось каждое интервью, вечная тема.

— Давило?

— Привыкла. Сколько людей, столько и мнений, если зацикливаться, некогда будет тренироваться.

— Представьте, что Михаил Шашилов не старший тренер сборной. Были бы в команде?

— Думаю, да.

— Люди устают от долгого общения, а вы с Шашиловым и на свадьбе Шевченко с Мекрюковой, и на созвоне после сезона.

— У нас нормальные отношения, человеческие и рабочие. Даже когда разъезжаемся в отпусках, стараемся поддерживать связь, хотя реже, чем в сезоне, понятно. В личное не вторгаемся, но такого, чтобы видеть и слышать друг друга не хотелось, не замечала в себе.

— Между Мироновой и Шашиловым искрит — так это выглядит со стороны. А изнутри?

— Воздержалась бы от ответа. Личные отношения двух людей, их и надо спрашивать. В любом случае общение есть, дальше видно будет.

— Со стороны кажется, что у Шашилова более взрывной характер.

— Может, и так. Но он взрослый человек, тренер. Ему без разницы мои выходки. А я, когда была помоложе… Непросто, в общем, все складывалось в какой-то период.