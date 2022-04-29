Михаил Шашилов: «В Оберхофе-Рупольдинге Нигматуллина ни в 40, ни в 60 не попадала. Нормальный тренер сказал бы: свободна. Но мне хотелось в Ульяну верить»

Тренер женской сборной России по биатлону рассказал о вкладе в подготовку и , которые работали под руководством личных тренеров.

– Есть в России люди масштаба, страшно сказать, Бьорндалена? Не по таланту, а по знанию собственного организма и нюансов подготовки к сезону? Норвежец ведь не хуже тренеров знал нужные высоты, дозировку нагрузок и и т. д.

– Мы многое потеряли в тренерской чехарде, теперь пытаемся наверстывать. Ясно, что если человек нашел многолетнюю методику, которая ему подходит, остается лишь поставить цель и идти к ней. Тренеры так или иначе в этом участвуют, но уже не как идеологи, а как помощники. В остальных случаях готовых рецептов нет. Тренировочная работа – всегда совместный поиск и дисциплина.

Сложно судить, насколько нашим спортсменам хватает знаний, чтобы самим спланировать и провести подготовительный цикл, функциональный и стрелковый. На мой взгляд, они в любом случае нуждаются в тренерском опыте.

– В том числе личных тренеров?

– Их не так много. С личными тренерами общались – именно общались, – Нигматуллина и Резцова, остальные выполняли программу штаба сборной. И мы объясняли весь процесс. У кого-то получалось, у кого-то нет, тому есть разумные причины, спортсмены, уверен, их знают. Но все, кто работал по программе сборной, смогли показать результат, пусть даже на внутренних стартах.

Вообще, тема личных тренеров в женской команде разогрета прессой. Никто почему-то не вспоминает Халили, который тренировался с лыжниками у Егора Сорина. У нас же двух девушек полностью вывели за рамки, хотя и Резцова, и Нигматуллина провели в команде пять-шесть месяцев, работая в том числе по нашим методикам.

Ваш брат решил, что это интересно, и теперь даже на тренерском совете не проводят анализ, как, допустим, Нигматуллина попала на . Январские Оберхоф-Рупольдинг – ни в 40, ни в 60 не попадала. Нормальный тренер, не такой, как Шашилов, сказал бы: свободна, меняю на Павлову или кого-то еще, потому что до Пекина месяц. Ведь решения принимаются не теми, с кем спортсменки общаются по телефону, а непосредственно в сборной. Но мне хотелось в Нигматуллину верить. Объяснял, говорил «надо», ставил в эстафеты – и у нее получалось.

Не набиваю себе цену и не хочу рассказывать, какой вижу всю ситуацию. Но тренеры первой команды, поверьте, внесли вклад в результат каждой спортсменки. А процентами этого вклада пусть меряются другие. Главное – слушать спортсмена и учитывать его личную подготовку ровно в той степени, чтобы на основных стартах он выдал максимум, – сказал Шашилов.