Юрий Бородавко: «Наталия Шевченко еще адаптируется и будет в лидерах биатлона. Были еще кандидатки на переход, но из‑за бюрократических вопросов это не удалось»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о переходе Наталии Шевченко в биатлон.

Накануне Шевченко (в девичестве Мекрюкова) провела дебютную гонку на чемпионате России по летнему биатлону, где заняла 23-е место в спринте с четырьмя промахами и отстала почти на три минуты.

– Переход в другой вид спорта, который тем более связан со стрельбой, всегда проходит тяжело и болезненно. Просто так перейти редко кому удавалось. Проигрыш Шевченко относительно небольшой.

Я знаю, сколько лыжники стреляли. Плюс четыре круга это много, но проигрыш не такой большой. Вспомните шведку (Стину Нильссон), которая перешла в биатлон и только на третий год сумела добраться до призов на этапах Кубка мира. Это долгий процесс.

Я знаю психологическую устойчивость Наталии. Для первого старта четыре промаха на двух рубежах очень даже хорошо. Она еще адаптируется и будет в лидерах биатлона.

– Шашилов больше не обращался к вам за советом, кого еще можно переманить из лыж в биатлон?

– Не переманить, а пригласить. Конечно, мы обсуждали с ним этот вопрос. Но есть определенные проблемы административного характера. Поэтому не всегда и не всех можно безболезненно пригласить.

Были еще кандидатки, которые могли перейти в биатлон, но именно из‑за бюрократических вопросов это не удалось сделать, – сказал Бородавко.

Дербушева выиграла спринт на чемпионате России по летнему биатлону, Гербулова – 2-я, Казакевич – 4-я, Куклина – 8-я, Резцова – 20-я

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