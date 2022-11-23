Латыпов о клубных командах в биатлоне: «Стоит подумать, может, это добавило бы интереса и зрелищности. Но пока не все так легко и понятно, как в футболе»

Трехкратный олимпийский призер Эдуард Латыпов ответил на вопросы о возможном появлении соревнований между биатлонными клубами.

– Если бы в соревнованиях принимали участие не регионы, а клубные команды, стал бы биатлон интереснее?

– Честно говоря, об этом не задумывался. Мне кажется, ничего бы не поменялось, разве что спортсмены могли бы спокойнее переходить из клуба в клуб, как это происходит в футболе, а в остальном не вижу разницы.

– Но клубы с брендами и названиями было бы проще подать болельщикам?

– Да, но в биатлоне пока представить это сложно. Думаю, что у нас в Башкирии была бы такая же команда, только, может быть, называлась, например, «Салават Юлаев».

Может, добавился бы командный зачет с какой-то определенной системой очков. Подумать об этом стоит, может, это добавило бы интереса и зрелищности, но пока не все представляется так легко и понятно, как в футболе, – сказал Латыпов.

Клэбо о частных командах в лыжах: «Протестируйте эту идею в сезон без ЧМ. Что можно потерять на таком пробном проекте?»