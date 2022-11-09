Юрий Каминский: «В Алдане ходили на обряд якутских шаманов. Правда, некоторые спортсмены по религиозным соображениям не пошли»

Теги сборная России Юрий Каминский Эдуард Латыпов религия Биатлон

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, что спортсмены во время сбора в Якутии присутствовали на шаманском обряде.

– В Алдане у вас была не только спортивная, но и культурная программа, и даже духовная. Расскажете подробнее?

– Да, мы ходили в православный музей в местной церкви. Настоятель храма в честь святых новомучеников и исповедников Русской Церкви благочинный отец Макарий – очень хороший человек и проповедник.

Он сотрудничает со всеми школами, в том числе и со спортивной. До сих пор с ним дружит Никита Крюков, сейчас с ним познакомился Эдуард Латыпов. И это не из-под палки, а по состоянию души.

Ходили мы и на обряд якутских шаманов. Правда, не все, некоторые спортсмены по религиозным соображениям не пошли. Хотя мне это было очень странно.

Мы должны глубже знать и понимать культуру народов России, тем более, для якутов этот обряд очень важен, они в него верят. Как мы все знаем, огонь очищает, это физический процесс, – сказал Каминский. 

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