Юрий Каминский: «В Алдане ходили на обряд якутских шаманов. Правда, некоторые спортсмены по религиозным соображениям не пошли»

Тренер мужской сборной России по биатлону рассказал, что спортсмены во время сбора в Якутии присутствовали на шаманском обряде.

– В Алдане у вас была не только спортивная, но и культурная программа, и даже духовная. Расскажете подробнее?

– Да, мы ходили в православный музей в местной церкви. Настоятель храма в честь святых новомучеников и исповедников Русской Церкви благочинный отец Макарий – очень хороший человек и проповедник.

Он сотрудничает со всеми школами, в том числе и со спортивной. До сих пор с ним дружит Никита Крюков, сейчас с ним познакомился . И это не из-под палки, а по состоянию души.

Ходили мы и на обряд якутских шаманов. Правда, не все, некоторые спортсмены по религиозным соображениям не пошли. Хотя мне это было очень странно.

Мы должны глубже знать и понимать культуру народов России, тем более, для якутов этот обряд очень важен, они в него верят. Как мы все знаем, огонь очищает, это физический процесс, – сказал Каминский.