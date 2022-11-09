Юрий Каминский: «Если наши лидеры будут сильно выступать на российских стартах, нужно доносить до соперников, что мы стали сильнее. Чтобы они призывали вернуть нас»

Тренер мужской сборной России по биатлону рассказал, как воспринимает отстранение российских спортсменов от международных стартов.

– По вашей мотивации бьет то, что российские спортсмены отстранены практически от всех соревнований?

– По мне вообще бьет ситуация, которая сейчас сложилась в мире. И конкретно отношение к россиянам. К сожалению, сейчас спорт сильно привязан к политике и никуда от этого не деться.

Наверное, если наши лидеры будут сильно выступать на российских стартах, нужно доносить до наших соперников, что мы стали сильнее. Чтобы они призывали вернуть нас на Кубок мира. К сожалению, пока наш общий уровень не такой высокий, как у лыжников.

Вот там отсутствие российских спортсменов будет более критично. Обратите внимание, как заговорил тот же Йоханнес Клэбо, который начал жаловаться на то, что в соперниках у него не будет Александра Большунова.

Часто в спорте бывает, когда спортсмен теряет основного соперника, образуется вакуум, который невозможно заполнить. А психологически справиться с этим и найти в себе дополнительную мотивацию очень сложно.

Мы с вроде бы справляемся, но все равно недосказанность остается. Интересно же, как наши ребята могли бы выглядеть на мировом уровне.

Что касается моей мотивации, то во время работы с лыжной сборной Казахстана я научился ценить 30-е места, то есть радоваться результатам спортсменов, которые стоят за уровнем элиты.

В общем, мне не сложно перестроиться и считать главным стартом сезона чемпионат России или Кубок Содружества, – сказал Каминский.

🤷‍♂️ В России хвалят Клэбо, хотя он не говорил, что наших лыжников нужно вернуть на Кубок мира. Более того – все еще против их допуска