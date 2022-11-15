Анфиса Резцова: «Баха надо убрать и поставить здравомыслящего человека. Он сам не знает, что делает с мировым спортом»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о призыве Томаса Баха не политизировать спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Мне кажется, что Баха надо убрать и поставить здравомыслящего человека. Он сам не знает, что делает с мировым спортом. Если главу уберут, все поменяется.

Пока Бах в комитете, люди ничего не принимают и не решают. Так в ближайшее время ничего не изменится.

Когда его заменят и поставят здравомыслящего человека, все будет по-другому. Многие не согласны с ним. Бояться его действий.

Надо поставить нормального человека, который будет продвигать, а не глушить спорт.

Надеюсь, что Россия не пропустит Олимпиаду. Баха уберут, и наши будут участвовать», — сказала Резцова.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»