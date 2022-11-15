Светлана Журова: «Хотелось бы, чтобы за заявлением Томаса Баха последовали какие-то действия»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о призыве не политизировать спорт.

Глава Международного олимпийского комитета обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Хотелось бы, чтобы за этим заявлением последовали какие-то действия. Например, внеочередной сбор членов , которые обычно голосуют по таким резолюциям.

Несомненно, эти слова рассчитаны на политиков, потому что он знал, скорее всего, что на него и на тех, кто голосовал, оказывается давление.

Возможно, он таким образом хочет считать, как на это отреагирует пресса, люди, болельщики, спортсмены. И исходя из этого, созывать какое-то внеочередное заседание, дабы наши спортсмены успели пройти квалификационные соревнования к Олимпиаде в Париже», — сказала Журова.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»