Петтер Нортуг о работе биатлонным экспертом: «Будет и похвала, и критика. Зрители увидят весь спектр эмоций»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Петтер Нортуг Стурла Хольм Лагрейд Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг поделился ожиданиями от работы в качестве биатлонного эксперта на норвежском ТВ. 

«В биатлоне множество аспектов, которые привлекают меня как лыжника. Совместный старт, тактические решения, раскладка по трассе. С нетерпением жду возможности рассказать об этом по-своему. 

Будет и похвала, и критика. Зрители увидят весь спектр эмоций», – сказал Нортуг. 

Норвежский биатлонист Стурла Лагрейд считает, что Нортуг может сделать большой вклад в развитие биатлона. 

«Это хорошие новости. Он шоумен и добавит веселья. Все, что делает спорт круче, является позитивным моментом.

Он знает, как привлечь внимание. Он показывал это и во время лыжной карьеры, и как эксперт», – заявил Лагрейд. 

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