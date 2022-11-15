Петтер Нортуг о работе биатлонным экспертом: «Будет и похвала, и критика. Зрители увидят весь спектр эмоций»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам поделился ожиданиями от работы в качестве биатлонного эксперта на норвежском ТВ.

«В биатлоне множество аспектов, которые привлекают меня как лыжника. Совместный старт, тактические решения, раскладка по трассе. С нетерпением жду возможности рассказать об этом по-своему.

Будет и похвала, и критика. Зрители увидят весь спектр эмоций», – сказал Нортуг.

Норвежский биатлонист считает, что Нортуг может сделать большой вклад в развитие биатлона.

«Это хорошие новости. Он шоумен и добавит веселья. Все, что делает спорт круче, является позитивным моментом.

Он знает, как привлечь внимание. Он показывал это и во время лыжной карьеры, и как эксперт», – заявил Лагрейд.