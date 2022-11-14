Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Дале, Ройселанн и Тандревольд – в составе сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти
Союз биатлонистов Норвегии объявил состав сборной на первый этап Кубка мира в финском Контиолахти.
Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря.
Сборная Норвегии
Мужчины
Йоханнес Бо
Тарьей Бо
Филип Андерсен
Эрленд Овренг Бьонтегорд
Ветле Шостад Кристиансен
Стурла Хольм Лагрейд
Йоханнес Дале
Женщины
Марте Ульсбю-Ройселанн
Ингрид Ланмарк Тандревольд
Ида Лиен
Каролине Кноттен
Эмили Калкенберг
Рагнхильд Фемстейневик
Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23
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