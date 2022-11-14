Йоханнес и Тарьей Бо, Лагрейд, Дале, Ройселанн и Тандревольд – в составе сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти

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Союз биатлонистов Норвегии объявил состав сборной на первый этап Кубка мира в финском Контиолахти.

Соревнования пройдут с 29 ноября по 4 декабря.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Филип Андерсен

Эрленд Овренг Бьонтегорд

Ветле Шостад Кристиансен

Стурла Хольм Лагрейд

Йоханнес Дале

Женщины

Марте Ульсбю-Ройселанн

Ингрид Ланмарк Тандревольд

Ида Лиен

Каролине Кноттен

Эмили Калкенберг

Рагнхильд Фемстейневик

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23

 

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