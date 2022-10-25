Йоханнес Бо: «Главным фокусом в этом году было наладить стрельбу. Это все, о чем я думал»

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону рассказал, что в это межсезонье больше всего стремился наладить стрельбу.

– На чем ты больше всего фокусировался этим летом?

– Главным фокусом в этом году было наладить стрельбу. Это все, о чем я думал. Я знаю свое тело и сильные стороны на лыжне, и даже если я не в лучшей форме, я все равно один из самых быстрых. Сейчас важнее поработать над стрельбой.

Я проделал хорошую работу, и уже сейчас она выглядит хорошо. Надеюсь, это снова сделает меня хорошим биатлонистом: не просто самым быстрым лыжником, но и способным справляться со всем.

– Что было самой большой сложностью за последние пару сезонов: психические или физические проблемы, ковидные ограничения или что-то еще?

– Самое главное – Фуркад завершил карьеру. Это сильно изменило ход игры. Мне нужно было почти мотивировать себя. Не было никакой большой звезды – «плохого парня»; теперь есть только хорошие парни, ха-ха. Бороться за глобус со Стурлой (Лагрейдом) было непросто. Это было тяжело морально, потому что он был очень хорош в стрельбе и быстро бежал на лыжах.

Кроме того, с того сезона у меня начался плохой период в плане стрельбы. Это была главная борьба; она отняла много энергии. Это (стрельба) так важно в нашем виде спорта, но теперь я чувствую себя уверенно с винтовкой.

В этом году я внес очень мало коррективов: меньше, чем за последние два года. Я тренировался с ней в течение длительного периода, и это должно сделать меня более стабильным. Мое самое большое желание – стать более хорошим стрелком.

– Готов ли ты снова бороться за общий зачет Кубка мира?

– Да! Это главная цель. В нашем виде спорта я всегда рассматривал это как высшую награду – ты лучший за весь год. Это легко сравнить с золотой олимпийской медалью. Все хотят ее завоевать. Любой может выиграть одну гонку, но не каждый может выиграть общий зачет. Очень мало людей смогли добиться этого, – сказал Бо.