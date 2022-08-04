Blink. Ульсбю-Ройселанн, Симон, Фийон-Майе, Жаклен, Лагрейд и братья Бо выступят в состязаниях на скорострельность

5 августа на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдут состязания на скорострельность.
Blink-2022
Саннес, Норвегия
Скорострельность
Начало – 16:55 по московскому времени.
Участники
Женщины
Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)
Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
Каролине Кноттен (Норвегия)
Жюлия Симон (Франция)
Маркета Давидова (Чехия)
Линн Перссон (Швеция)
Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
Мужчины
Кентен Фийон-Майе (Франция)
Тарьей Бо (Норвегия)
Филип Андерсен (Норвегия)
Эмильен Жаклен (Франция)
Фабьен Клод (Франция)
Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
Йоханнес Бо (Норвегия)
Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
Сиверт Баккен (Норвегия)
Йоханнес Дале (Норвегия)