Blink. Ульсбю-Ройселанн, Симон, Фийон-Майе, Жаклен, Лагрейд и братья Бо выступят в состязаниях на скорострельность

5 августа на лыжероллерном фестивале Blink в норвежском Саннесе пройдут состязания на скорострельность.

Blink-2022

Саннес, Норвегия

Скорострельность

Начало – 16:55 по московскому времени.

Участники

Женщины

Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия)

Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

Каролине Кноттен (Норвегия)

Жюлия Симон (Франция)

Маркета Давидова (Чехия)

Линн Перссон (Швеция)

Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

Мужчины

(Франция)

(Норвегия)

Филип Андерсен (Норвегия)

(Франция)

Фабьен Клод (Франция)

(Норвегия)

Йоханнес Бо (Норвегия)

(Норвегия)

Сиверт Баккен (Норвегия)

Йоханнес Дале (Норвегия)

Программа фестиваля Blink-2022