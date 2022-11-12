Фабьен Клод: «Мои цели на сезон очень высоки. Хочется снова подняться на подиум, регулярно попадать в топ-10 Кубка мира»
Французский биатлонист Фабьен Клод прокомментировал свою победу в укороченной индивидуальной гонке на турнире в Шушене.
«Чувствую себя очень хорошо после этого успеха. Конечно, это не повлияет на то, что будет дальше, но все же лучше начать сезон так.
Впервые с 2018 года мне удалось выиграть уже на чемпионате Франции в октябре, а теперь и сегодня, это очень хорошо.
Мои цели на зиму очень высоки. Два сезона назад я поднимался на подиум, хочется сделать это снова и регулярно попадать в топ-10. Нужно научиться вести борьбу с самим собой, чтобы выходить на трассу и побеждать.
Мне нравятся гонки с четырьмя огневыми рубежами. Постараюсь черпать из них вдохновение для спринта, где я склонен бежать слишком быстро», – сказал Клод.
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