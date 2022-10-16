Летний биатлон. Чемпионат Франции. Фабьен Клод и Коломбо победили в гонках преследования, Долль – 2-й, Жаклен – 6-й, Фийон-Майе – 8-й
На чемпионате Франции по летнему биатлону в Арсоне прошли гонки преследования. Фабьен Клод и Каролин Коломбо одержали победы.
Летний биатлон
Чемпионат Франции
Арсон
Гонка преследования
Мужчины
1. Фабьен Клод – 32.52,6 (2)
2. Бенедикт Долль (Германия) – 1,9 (7)
3. Мартен Буржуа Републик – 28,7 (2)
4. Оскар Ломбардо – 56,8 (5)
5. Флоран Клод (Бельгия) – 1.18,0 (9)
6. Эмильен Жаклен – 1.20,0 (8)
7. Эмильен Клод – 1.24,3 (4)
8. Кантен Фийон-Майе – 1.37,0 (8)...
11. Эрик Перро – 2.16,8 (8)...
19. Антонин Гигонна – 4.29,5 (5)
Женщины
1. Каролин Коломбо – 28.32,5 (3)
2. Жюлия Симон – 22,1 (2)
3. Хло Шевалье – 43,8 (1)
4. Пола Боте – 58,7 (3)
5. Жанна Ришар – 59,0 (2)
6. Лу Жанмонно Лоран – 1.11,3 (4)...
12. Софи Шово – 3.18,2 (4)
13. Камиль Бене – 3.25,8 (4)
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