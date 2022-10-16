Летний биатлон. Чемпионат Франции. Фабьен Клод и Коломбо победили в гонках преследования, Долль – 2-й, Жаклен – 6-й, Фийон-Майе – 8-й

На чемпионате Франции по летнему биатлону в Арсоне прошли гонки преследования. Фабьен Клод и Каролин Коломбо одержали победы.

Летний биатлон

Чемпионат Франции

Арсон

Гонка преследования

Мужчины

1. – 32.52,6 (2)

2. (Германия) – 1,9 (7)

3. Мартен Буржуа Републик – 28,7 (2)

4. Оскар Ломбардо – 56,8 (5)

5. Флоран Клод (Бельгия) – 1.18,0 (9)

6. – 1.20,0 (8)

7. Эмильен Клод – 1.24,3 (4)

8. Кантен Фийон-Майе – 1.37,0 (8)...

11. Эрик Перро – 2.16,8 (8)...

19. – 4.29,5 (5)

Женщины

1. Каролин Коломбо – 28.32,5 (3)

2. – 22,1 (2)

3. Хло Шевалье – 43,8 (1)

4. Пола Боте – 58,7 (3)

5. Жанна Ришар – 59,0 (2)

6. Лу Жанмонно Лоран – 1.11,3 (4)...

12. Софи Шово – 3.18,2 (4)

13. Камиль Бене – 3.25,8 (4)