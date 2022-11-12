Турнир в Идре. Фабьен Клод выиграл укороченную индивидуальную гонку, Самуэльссон – 3-й, Фийон-Майе – 7-й
Французский биатлонист Фабьен Клод выиграл укороченную индивидуальную гонку на открытии сезона в Идре.
Открытие сезона
Идре, Швеция
Мужчины
Укороченная индивидуальная гонка
1. Фабьен Клод (Франция) – 40.08,3 (1+1+1+0)
2. Хеннинг Сьоквист (Швеция) – 2,8 (0+0+0+0)
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 34,9 (1+1+1+0)
4. Якуб Штвртецки (Чехия) – 41,6 (0+1+0+2)
5. Михал Крчмарж (Чехия) – 44,4 (0+1+1+1)
6. Эмиль Нюквист (Швеция) – 56,0 (1+0+0+2)
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 58,6 (1+1+0+2)
8. Эрик Перро (Франция) – 59,4 (0+1+1+1)
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.02,2 (1+1+1+0)
10. Йеспер Нелин (Швеция) – 1.30,2 (1+1+0+3)...
13. Пеппе Фемлинг (Швеция) – 2.09,3 (1+0+2+1)
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