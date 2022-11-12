«Ничего глупее в жизни не слышал». Йоханнес Бо отреагировал на предложение начинать Кубок мира гонками на лыжероллерах

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бо высказался о предложении начинать Кубок мира по биатлону гонками на лыжероллерах.

Ранее спортивный менеджер фестиваля Blink Арне Идланд предложил включить одну или две гонки на лыжероллерах в календарь Кубка мира.

«Зимы становятся короче, и я не думаю, что лыжные гонки и биатлон смогут и дальше выдерживать трехмесячный сезон. Нужно мыслить по-новому и нетрадиционно и использовать теплое время года», — заявил Идланд.

«Это самое глупое предложение, которое я когда-либо слышал. Летний и зимний биатлон – две очень разные вещи. 

Вместо этого лучше бы организовать собственный Кубок по летнему биатлону, который, возможно, длился бы до осени», – сказал Бо.

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