Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Андерсен и Кноттен победили в спринте, Дале – 2-й, Лагрейд – 3-й, Йоханнес Бо и Тандревольд – 6-е

Сегодня на чемпионате Норвегии по летнему биатлону прошли мужской и женский спринты. Победы одержали Филип Андерсен и Каролине Кноттен.

Летний биатлон

Чемпионат Норвегии

Дрангедал

Спринт

Мужчины

1. Филип Андерсен – 21.44,7 (2)

2. Йоханнес Дале – 3,4 (1)

3. Стурла Холм Лагрейд – 28,6 (3)

4. Александр Андерсен – 37,8 (2)

5. Йохан-Олав Ботн – 38,3 (3)

6. Йоханнес Бо – 57,7 (3)

7. Даг Сандер Бьорндален – 1.01,1 (2)

8. Ветле Шостад Кристиансен – 1.01,8 (3)...

11. Сверре Дален Аспенес – 1.09,5 (3)

Женщины

1. Каролине Кноттен – 21.45,1 (1)

2. Марит Скуган – 17,3 (0)

3. Осне Скреде – 47,3 (3)

4. Юни Арнеклейв – 1.03,4 (2)

5. Марте Йохансен – 1.07,9 (2)

6. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 1.08,0 (3)

7. Уне Квельване – 1.16,2 (3)

8. Лотте Лие – 1.25,9 (3)...

10. Ида Лиен – 1.39,5 (2)