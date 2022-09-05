Йоханнес Бо: «За год я получил мотивационный стимул, которого не было в последние сезоны. Мной движет стремление быть лучшим на Кубке мира»

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии Йоханнес Бо Зигфрид Мазе Биатлон

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о мотивации в преддверии Кубка мира.

В прошлом сезоне спортсмен занял 13-е место в общем зачете соревнований.

«Не думаю, что прошлый сезон имеет отношение к будущему. Я действительно с нетерпением жду его.

За год я получил мотивационный стимул, которого не было в последние сезоны. Прошлой зимой я был не в лучшей форме и, возможно, это именно то, что мне было нужно. Сейчас мной движет стремление быть лучшим от начала и до завершения Кубка мира. То же касается и всего, что будет в это время, включая ЧМ», – сказал Бо.

«Когда Йоханнесу становится скучно, он теряет мотивацию. Возможно, со стороны кажется, что мы могли бы повлиять на него в большей степени, но это может привести к неприятным последствиям как для нас, так и для него.

Всегда нужно находить правильный баланс. Мне бы хотелось, чтобы он был похож на Ветле (Шостада Кристиансена). Ветле очень хорошо находит мотивацию от тренировки к тренировке. В этом смысле он мечта для тренера. Но все разные. И в том числе эти отличия делают нашу команду столь интересной», – отметил тренер Зигфрид Мазе.

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