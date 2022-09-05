Йоханнес Бо: «За год я получил мотивационный стимул, которого не было в последние сезоны. Мной движет стремление быть лучшим на Кубке мира»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о мотивации в преддверии Кубка мира.

В прошлом сезоне спортсмен занял 13-е место в общем зачете соревнований.

«Не думаю, что прошлый сезон имеет отношение к будущему. Я действительно с нетерпением жду его.

За год я получил мотивационный стимул, которого не было в последние сезоны. Прошлой зимой я был не в лучшей форме и, возможно, это именно то, что мне было нужно. Сейчас мной движет стремление быть лучшим от начала и до завершения Кубка мира. То же касается и всего, что будет в это время, включая ЧМ», – сказал Бо.

«Когда Йоханнесу становится скучно, он теряет мотивацию. Возможно, со стороны кажется, что мы могли бы повлиять на него в большей степени, но это может привести к неприятным последствиям как для нас, так и для него.

Всегда нужно находить правильный баланс. Мне бы хотелось, чтобы он был похож на Ветле (Шостада Кристиансена). Ветле очень хорошо находит мотивацию от тренировки к тренировке. В этом смысле он мечта для тренера. Но все разные. И в том числе эти отличия делают нашу команду столь интересной», – отметил тренер Зигфрид Мазе.