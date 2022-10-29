Эльвира Оберг: «Переживаю за Ройселанн и надеюсь, что она решит свои проблемы. Хотелось бы, чтобы конкуренция была максимальной»

Шведская биатлонистка прокомментировала новость о том, что норвежка может пропустить начало Кубка мира из-за последствий опоясывающего лишая.

– Такого никому не пожелаешь. Она невероятно талантливая биатлонистка, хорошая спортсменка и образец для подражания. Я переживаю за нее, потому что ситуация, должно быть, совсем не радостная.

Неуверенность в том, сможешь ли стартовать на Кубке мира – это на самом деле плохо. Хотелось бы, чтобы конкуренция была максимально жесткой, и если Марте не сможет выступать, мы потеряем фаворита. Очень надеюсь, что она решит свои проблемы.

– Ее отсутствие открывает больше возможностей для вас и Ханны?

– Да, конечно. Если посмотреть на прошлый сезон, то в целом лучше меня была только Марте. Так что в некотором смысле это верно. Но будет грустно. Не хочу, чтобы Марте подвергалась этому, – сказала Оберг.

Ульсбю-Ройселанн может пропустить начало Кубка мира из-за последствий опоясывающего лишая