Ульсбю-Ройселанн может пропустить начало Кубка мира из-за последствий опоясывающего лишая

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону может пропустить начало сезона на Кубке мира.

В сентябре Ройселанн диагностировали опоясывающий лишай.

«Я уже давно выздоровела, но тело не работает, как надо. Я ощущаю последствия – устаю, болит голова.

Я должна отнестись к этому внимательно, прислушаться к своему организму и выждать необходимое время. Не знаю, как организм будет реагировать на тяжелые тренировки. Нужно быть на сто процентов уверенной в готовности стартовать на Кубке мира.

Если в ближайшее время не будет проблем и тренировки будут проходить хорошо, думаю, я смогу добраться до Контиолахти. Но я отдаю себе отчет, что здоровье превыше всего», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

Первый этап Кубка мира пройдет с 29 ноября по 4 декабря в финском Контиолахти.