Куклина о гонке в Алдане: «Впечатления пока непонятные – что-то получилось, что-то не совсем. Сравнила свои возможности с лыжницами»

Российская биатлонистка Лариса Куклина оценила выступление на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане, где заняла пятое место в гонке на 5 км.

«У нас сегодня состоялось открытие сезона, впечатления есть – пока непонятные. Что-то получилось, что-то не совсем так, как хотелось. Но в целом я рада, довольна.

Сегодня мы первооткрыватели лыжного зимнего сезона», – сказала Куклина на видео в сторис.

«Я сравнила свои возможности на данный момент с лыжницами, учитывая все факторы, готовность, цели и задачи данного старта», – написала позднее биатлонистка.

Лыжи. Турнир в Алдане. Крупицкая победила в гонке на 5 км свободным стилем, Жолудева – 3-я, Куклина – 5-я