Лыжи. Турнир в Алдане. Куклина, Кирпиченко, Крупицкая и Горбунова пробегут гонку на 5 км свободным стилем

29 октября на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане женщины пробегут гонку на 5 км свободным стилем с раздельным стартом.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Алдан

29 октября

Женщины

5 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 5:00 по московскому времени

Старт-лист

5. Лариса Куклина

27.

28. Варвара Прохорова

31. Арина Перевозчикова

35. Алеся Рушенцева

36.

38.

39.

Расписание Всероссийских соревнований по лыжным гонкам в Алдане: там выступят спортсмены из групп Каминского и Перевозчикова