Лыжи. Турнир в Алдане. Куклина, Кирпиченко, Крупицкая и Горбунова пробегут гонку на 5 км свободным стилем

Теги результаты сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Лариса Куклина Лидия Горбунова (Дуркина) Яна Кирпиченко Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Варвара Прохорова Арина Перевозчикова Алеся Рушенцева Лыжи

29 октября на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане женщины пробегут гонку на 5 км свободным стилем с раздельным стартом.

Лыжные гонки

Всероссийские соревнования

Алдан

29 октября

Женщины

5 км, свободный стиль, раздельный старт

Начало – 5:00 по московскому времени

Старт-лист

5. Лариса Куклина

27. Лидия Горбунова

28. Варвара Прохорова

31. Арина Перевозчикова

35. Алеся Рушенцева

36. Яна Кирпиченко

38. Евгения Крупицкая

39. Ольга Жолудева

Расписание Всероссийских соревнований по лыжным гонкам в Алдане: там выступят спортсмены из групп Каминского и Перевозчикова

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