Лыжи. Турнир в Алдане. Куклина, Кирпиченко, Крупицкая и Горбунова пробегут гонку на 5 км свободным стилем
29 октября на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам в Алдане женщины пробегут гонку на 5 км свободным стилем с раздельным стартом.
Лыжные гонки
Всероссийские соревнования
Алдан
29 октября
Женщины
5 км, свободный стиль, раздельный старт
Начало – 5:00 по московскому времени
Старт-лист
27. Лидия Горбунова
28. Варвара Прохорова
31. Арина Перевозчикова
35. Алеся Рушенцева
36. Яна Кирпиченко
39. Ольга Жолудева
Расписание Всероссийских соревнований по лыжным гонкам в Алдане: там выступят спортсмены из групп Каминского и Перевозчикова
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