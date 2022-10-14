Анфиса Резцова о выборах главы СБР: «Надо искать кого-то третьего. Майгуров ничего не доказал. Что касается Нуждова – нужен человек именно из биатлона»
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о победе Виктора Майгурова на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).
Майгуров был переизбран на новый срок. За него проголосовал 31 делегат. Его соперник, президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов, получил 23 голоса.
«Виктор Майгуров был биатлонистом. Алексей Нуждов не был спортсменом. Он просто финансист.
Майгуров себя не показал с хорошей стороны и ничего не доказал. У него было два года. Не знаю, как будет сейчас. Надо было еще кого-то искать, кого-то третьего.
Майгуров ничего не доказал. Что касается Нуждова, нужен был человек именно из биатлона, а деньги бы нашли», – заявила Резцова.
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