Анфиса Резцова о выборах главы СБР: «Надо искать кого-то третьего. Майгуров ничего не доказал. Что касается Нуждова – нужен человек именно из биатлона»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о победе на выборах президента Союза биатлонистов России ( ).

Майгуров был переизбран на новый срок. За него проголосовал 31 делегат. Его соперник, президент Федерации биатлона Московской области , получил 23 голоса.

«Виктор Майгуров был биатлонистом. Алексей Нуждов не был спортсменом. Он просто финансист.

Майгуров себя не показал с хорошей стороны и ничего не доказал. У него было два года. Не знаю, как будет сейчас. Надо было еще кого-то искать, кого-то третьего.

Майгуров ничего не доказал. Что касается Нуждова, нужен был человек именно из биатлона, а деньги бы нашли», – заявила Резцова.

Переворот в биатлоне захлебнулся: Нуждов проиграл Майгурову. Кому это выгодно и что дальше?