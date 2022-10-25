Марте Ульсбю-Ройселанн: «Раньше для меня на первом месте всегда стояли тренировки, а сейчас мой настрой немного поменялся. Хочу больше наслаждаться жизнью»

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону рассказала о сложностях, которые испытала после сезона-2021/22.

«Я очень устала и к тому же заболела коронавирусом. Было очень тяжело после двух сумасшедших лет ковидных ограничений, изоляции и всего остального. После сезона-мечты не так просто начать все с начала.

Это объясняет, почему я не в лучшей форме. Я стала снова проводить время с семьей и друзьями, встречалась со спонсорами. Приятно вернуться к своей привычной жизни, но физические (тренировки) даются тяжело.

До старта сезона еще несколько месяцев, и я надеюсь, что у меня прибавится сил. На фестивале Blink я была не в лучшей форме, но он стал для меня своего рода тестом, в том числе моего психологического состояния. Мой мозг не был настроен на соревнования. Мне нужен был толчок, чтобы выйти на уровень, к которому я стремлюсь.

На протяжении многих лет я была человеком, который говорил «нет», а теперь я выбираю «да». Я изменилась. Раньше для меня на первом месте всегда стояли тренировки, а сейчас мой настрой немного поменялся. Я поняла, что хочу больше наслаждаться жизнью, и стала чаще говорить да, чем нет. Лучшее время получать удовольствие от жизни − сейчас. Возможно, это в какой-то мере объясняет мою физическую форму!» – сказала Ульсбю-Ройселанн.