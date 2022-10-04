Марте Ульсбю-Ройселанн: «У меня было несколько недель без тренировок, и сейчас я нахожусь в начальной фазе. Не могу сказать, что все идет нормально»

Норвежская биатлонистка рассказала, что испытывает проблемы при подготовке к сезону.

«Лето было тяжелым. Я не получила того эффекта от тренировок, которого мне бы хотелось, и я не до конца понимала почему. Потом в начале осени у меня появился опоясывающий лишай.

У меня было несколько недель без тренировок, и сейчас я нахожусь в начальной фазе. Пока не могу сказать, что все идет нормально, поэтому мне приходится делать небольшие шаги на пути обратно.

Прямо сейчас победа в общем зачете будет бонусом. Мне бы хотелось быть в лучшей форме, но я надеюсь, что у меня будет достаточно времени, чтобы хорошо потренироваться к моменту, когда выпадет снег.

Мне мотивировало то, что Сверре (муж Марте – Sports.ru) стал тренером немецких биатлонисток и что у них будет домашний чемпионат мира. Я очень хочу быть там конкурентоспособной. На это у меня немного больше времени. ЧМ будет главной целью в этом году», – сказала Ульсбю-Ройселанн.

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