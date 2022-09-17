Ройселанн диагностировали опоясывающий лишай: «Разочаровывает, когда вместо тренировок приходится лежать на диване»

Норвежской биатлонистке Марте Ульсбю-Ройселанн диагностировали опоясывающий лишай.

Ранее стало известно, что норвежка пропустит чемпионат страны по летнему биатлону в Дрангедале.

«Меня раздражает и разочаровывает, когда вместо тренировок приходится лежать на диване.

Сейчас я ощущаю слабость в теле, но следует сохранять самообладание. В начале подготовки все шло очень хорошо, но летом стало тяжело физически, а впоследствии дело увенчалось инфекцией. Хуже и быть не могло.

Должна признать, что сейчас я сильно отстала [в подготовке]. Такова ситуация. Рассчитываю, что дальше будет только лучше.

До сезона и до главной цели – чемпионата мира – еще далеко. Надеюсь, скоро организм вновь заработает на 100 процентов.

Это спорт высших достижений, а он жесток», – сказала Ульсбю-Ройселанн.