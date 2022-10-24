Латыпов о недопуске к международным турнирам: «Мотивируем себя тем, что у нас есть собственные старты. В любом случае получаем удовольствие от гонок»

Трехкратный призер Олимпийских игр рассказал, что в условях недопуска к международным турнирам мотивирован выступать на внутрироссийских стартах.

– Чем сейчас занимаетесь?

– Готовимся к Кубку России в Ханты‑Мансийске, который стартует в конце ноября. Работа идет полным ходом, тренируемся на снегу.

– Как мотивируете себя в отсутствие международных соревнований?

– Мотивируем тем, что у нас есть собственные старты. Продолжается российский сезон, есть Кубок Содружества, где мы соревнуемся с сильнейшими спортсменами Беларуси.

Конкуренты есть, стараемся поддерживать оптимальную форму. Настрой у всех ребят в порядке, никто не расслабляется.

– Но эмоции, наверное, все равно не те...

– Конечно, это естественно. Но в такой ситуации остается только терпеть и работать.

Дай бог, придет время, когда мы сможем вернуться на международную арену. Когда это произойдет, сказать сложно, но спортсмены должны быть всегда готовы.

Все‑таки это наш любимый вид спорта, нам нравится этим заниматься. Мы в любом случае получаем удовольствие от гонок, – сказал Латыпов.