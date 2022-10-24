Эдуард Латыпов: «Хотел бы пообщаться с Хабибом. В нем чувствуется сила. Физически он очень вынослив, в этом плане на голову выше всех соперников»

Трехкратный призер Олимпийских игр биатлонист рассказал, что приглашен на турнир по ММА в Тольятти.

Латыпов будет присутствовать на турнире Open FC 24 в качестве почетного гостя.

– Как получили приглашение приехать на Open FC в Тольятти?

– Мне позвонил президент турнира Александр Гурьянов и позвал приехать на мероприятие. Надо сказать, что у Open FC, помимо спортивной, еще и благотворительная цель.

Деньги, собранные на соревнованиях, пойдут на лечение маленькой девочки Ангелины, у которой рак крови. Здорово, что люди могут посмотреть зрелищные бои и заодно помочь ближнему.

– Сами часто смотрите ММА?

– Смотрю некоторые бои UFC, российский промоушен. Но не всегда получается все увидеть, конечно.

– Знакомы ли вы с кем‑то из бойцов?

– К сожалению, лично нет. Но было бы интересно познакомиться с Хабибом – в конце концов, он самый титулованный боец. Хотел бы пообщаться с ним, поиграть в футбол, ха-ха.

– В чем его главная сила?

– Думаю, в его внутренних качествах. Сила духа, сила воли. Физически он очень вынослив – в этом плане Хабиб на голову выше всех соперников. Такая напористость и помогает ему побеждать во всех поединках.

Когда его соперники уже устают и выдыхаются, он, такое ощущение, что только начинает выкладываться. В нем чувствуется сила.

– В биатлоне подобные качества тоже важны?

– Конечно, как и в любом виде спорта. Важно всегда бороться до конца, – сказал Латыпов.