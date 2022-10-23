Хабиб – о плане Махачева на бой с Оливейрой: «Затянуть его в глубокие воды, чтобы пульс был за 200, и дальше зайти на болевой»

Бывший чемпион UFC в легком весе и наставник новоиспеченного чемпиона Ислама Махачева Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с , в ходе которой Хабиб неоднократно позволял себе не самые комплиментарные высказывания в адрес бразильца.

«Многие считали, что это трэшток, но я до боя говорил, что Ислам его закончит. Я не думаю, что Оливейра спекулировал на моем имени.

По-любому в этом бою мое имя играло большую роль. Мы с Исламом всю жизнь вместе тренировались.

Я не думаю, что с моей стороны что-то было насчет него. Мы хотели продвинуть бой, никто никого не оскорблял. Мы просто говорили, что хотим его закончить.

Это они считали оскорблением, хотя я ничего оскорбительного не видел. У нас был план затянуть его, чтобы пульс был за 200, и дальше зайти на болевой», – сказал Хабиб.

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