Хабиб – о конфликте между Чимаевым и Абубакаром: «Инцидент в Абу-Даби не красит нас»

Бывший чемпион в легком весе прокомментировал конфликт между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым, который перерос в драку на UFC 280.

«То, что вчера было, инцидент в Абу–Даби, когда Ислам только выиграл пояс, это вообще никак нас не красит.

Ни нас как команду, ни Абубакара, ни Хамзата, ни Ислама, ни одного человека. На самом деле, уже наелись этого.

Интернет весь кишит, сколько людей пишут, звонят. Даже пояс Ислама – историческое событие – закинули на второй план.

Мы вот собрались братьями, пообщались, извинились друг перед другом, обнялись. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем собираться только по хорошим поводам», – сказал Хабиб.

Рамзан Кадыров сообщил, что помирил Хамзата Чимаева и Абубакара Нурмагомедова