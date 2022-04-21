Мужская сборная России не будет лишена золота ЧМ-2017 в эстафете из-за дисквалификации Волкова

Теги сборная России Чемпионат мира по биатлону допинг Антон Шипулин Алексей Волков Антон Бабиков Максим Цветков Матч ТВ Biathlon Integrity Unit (BIU) Биатлон

Мужская сборная России по биатлону не будет лишена золота чемпионата мира 2017 года в эстафете из-за дисквалификации Алексея Волкова за нарушение антидопинговых правил. 

Об этом сообщил глава Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна.

«Могу подтвердить, что санкция не распространяется на чемпионат мира-2017. Аннулированы только результаты, показанные на чемпионате России по биатлону 2013 года», — заявил Маккенна. 

В эстафете участвовали Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин

Чемпион мира по биатлону Алексей Волков дисквалифицирован на 2 года за допинг. Он использовал противоастматический препарат без ТИ в марте 2013-го

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