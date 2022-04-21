Мужская сборная России не будет лишена золота ЧМ-2017 в эстафете из-за дисквалификации Волкова

Мужская сборная России по биатлону не будет лишена золота чемпионата мира 2017 года в эстафете из-за дисквалификации Алексея Волкова за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщил глава Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна.

«Могу подтвердить, что санкция не распространяется на чемпионат мира-2017. Аннулированы только результаты, показанные на чемпионате России по биатлону 2013 года», — заявил Маккенна.

В эстафете участвовали Волков, , , .

Чемпион мира по биатлону Алексей Волков дисквалифицирован на 2 года за допинг. Он использовал противоастматический препарат без ТИ в марте 2013-го