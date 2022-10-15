Куклина о сборе в Алдане: «Настроение на позитиве – а как по-другому, если встали на снег? Пытаемся исправить многолетние закоренелые ошибки»

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Биатлонистка Лариса Куклина рассказала, как проходит сбор в Алдане. 

«Всем привет из солнечного и снежного Алдана. Настроение, как обычно, на позитиве – а как по-другому, если встали на снег? Трасса идеальная, широкая. Уже на нормальных лыжах, хоть и вкаточных. 

Сегодня уже поработали конечком – пытаемся исправить многолетние закоренелые ошибки», – рассказала Куклина. 

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