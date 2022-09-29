«Человек пнул автобус в цветах российского флага и начал благим матом на меня орать». Поварницын об инциденте при отъезде с Кубка IBU

Российский биатлонист высказался об отстранении сборной от международных стартов.

– Во время проведения Кубка Содружества в Раубичах конгресс принял решение об отстранении россиян. Вы следили за этими новостями? Была ли какая-то надежда, что Россию допустят?

– Следил в фоновом режиме. Я и так прекрасно понимал, что нас не восстановят, надежда была, процентов пять, что нас допустят в нейтральном статусе.

К сожалению, сейчас такое время, что даже я как спортсмен не считаю, что, поехав в Европу, буду чувствовать себя безопасно. Понятно, что основная масса людей к другим людям относятся с добром, но есть и те, кто не понимает разницу и выражает свою агрессию на всех людях определенной нации.

К сожалению, мы с этим столкнулись, когда все это только началось. В тот момент мы были в Европе, а у нас большой автобус в цветах российского флага. Я этот автобус оставил на парковке, пришел человек и сильно по нему пнул. Я подумал, что это пьяница или дурачок какой-то, сел в автобус, а он начал благим русским матом на меня орать.

Я вышел из машины и начал объяснять человеку, что мы – такие же обычные люди и просто хотим попасть домой, мы здесь застряли и даже не знаем, как добираться. В итоге благодаря обычному диалогу мы с ним пришли к тому, что пожали друг другу руки. То есть идет большой конфликт, но тем не менее можно оставаться людьми и хорошо относиться друг к другу.

В основной массе люди понимают, что человек человеку не враг. Понятно, что мы в это ввязаны, но в первую очередь должны оставаться людьми и уважать друг друга.

– В связи со всеми трудными ситуациями у вас была мысль поменять спортивное гражданство?

– Нет, все-таки мне хочется реализовать себя здесь, в России. В нашей команде в последнее время очень сильная конкуренция. И если ты в обойме здесь, значит, и на Кубке мира ты будешь где-то рядом, – сказал Поварницын.