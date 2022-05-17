Календарь Кубка IBU сезона-2022/23

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Международный союз биатлонистов опубликовал календарь соревнований Кубка IBU сезона-2022/23.

Кубок IBU-2022/23 по биатлону

1-й этап

Шушен, Норвегия

24-27 ноября

24 ноября – спринт, мужчины

24 ноября – спринт, женщины

26 ноября – спринт, мужчины

26 ноября – спринт, женщины

27 ноября – смешанная эстафета

27 ноября – сингл-микст

2-й этап

Идре, Швеция

30 ноября – 3 декабря

30 ноября – индивидуальная гонка, женщины

30 ноября – индивидуальная гонка, мужчины

2 декабря – спринт, женщины

2 декабря – спринт, мужчины

3 декабря – гонка преследования, женщины

3 декабря – гонка преследования, мужчины

3-й этап

Риднау, Италия

15-18 декабря

15 декабря – спринт, мужчины

15 декабря – спринт, женщины

17 декабря – гонка преследования, мужчины

17 декабря – гонка преследования, женщины

18 декабря – масс-старт 60, мужчины

18 декабря – масс-старт 60, женщины

4-й этап

Брезно-Осрбли, Чехия

5-8 января

5 января – суперспринт, женщины

5 января – суперспринт, мужчины

7 января – спринт, женщины

7 января – спринт, мужчины

8 января – смешанная эстафета

8 января – сингл-микст

5-й этап

Арбер, Германия

12-14 января

12 января – короткая индивидуальная гонка, мужчины

12 января – короткая индивидуальная гонка, женщины

14 января – спринт, мужчины

14 января – спринт, женщины

6-й этап

Ленцерхайде, Швейцария

25-29 января

25 января – индивидуальная гонка, женщины

25 января – индивидуальная гонка, мужчины

27 января – спринт, женщины

27 января – спринт, мужчины

28 января – гонка преследования, женщины

28 января – гонка преследования, мужчины

29 января – смешанная эстафета

29 января – сингл-микст

7-й этап

Обертиллиах, Австрия

2-4 февраля

2 февраля – спринт, мужчины

2 февраля – спринт, женщины

4 февраля – спринт, мужчины

4 февраля – спринт, женщины

8-й этап

Кэнмор, Канада

23-26 февраля

23 февраля – спринт, женщины

23 февраля – спринт, мужчины

25 февраля – суперспринт, женщины

25 февраля – суперспринт, мужчины

26 февраля – масс-старт 60, женщины

26 февраля – масс-старт 60, мужчины

9-й этап

Кэнмор, Канада

1-4 марта

1 марта – спринт, мужчины

1 марта – спринт, женщины

3 марта – гонка преследования, мужчины

3 марта – гонка преследования, женщины

4 марта – смешанная эстафета

4 марта – сингл-микст

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