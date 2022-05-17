Календарь Кубка IBU сезона-2022/23

Международный союз биатлонистов опубликовал календарь соревнований Кубка IBU сезона-2022/23.
1-й этап
Шушен, Норвегия
24-27 ноября
24 ноября – спринт, мужчины
24 ноября – спринт, женщины
26 ноября – спринт, мужчины
26 ноября – спринт, женщины
27 ноября – смешанная эстафета
27 ноября – сингл-микст
2-й этап
Идре, Швеция
30 ноября – 3 декабря
30 ноября – индивидуальная гонка, женщины
30 ноября – индивидуальная гонка, мужчины
2 декабря – спринт, женщины
2 декабря – спринт, мужчины
3 декабря – гонка преследования, женщины
3 декабря – гонка преследования, мужчины
3-й этап
Риднау, Италия
15-18 декабря
15 декабря – спринт, мужчины
15 декабря – спринт, женщины
17 декабря – гонка преследования, мужчины
17 декабря – гонка преследования, женщины
18 декабря – масс-старт 60, мужчины
18 декабря – масс-старт 60, женщины
4-й этап
Брезно-Осрбли, Чехия
5-8 января
5 января – суперспринт, женщины
5 января – суперспринт, мужчины
7 января – спринт, женщины
7 января – спринт, мужчины
8 января – смешанная эстафета
8 января – сингл-микст
5-й этап
Арбер, Германия
12-14 января
12 января – короткая индивидуальная гонка, мужчины
12 января – короткая индивидуальная гонка, женщины
14 января – спринт, мужчины
14 января – спринт, женщины
6-й этап
Ленцерхайде, Швейцария
25-29 января
25 января – индивидуальная гонка, женщины
25 января – индивидуальная гонка, мужчины
27 января – спринт, женщины
27 января – спринт, мужчины
28 января – гонка преследования, женщины
28 января – гонка преследования, мужчины
29 января – смешанная эстафета
29 января – сингл-микст
7-й этап
Обертиллиах, Австрия
2-4 февраля
2 февраля – спринт, мужчины
2 февраля – спринт, женщины
4 февраля – спринт, мужчины
4 февраля – спринт, женщины
8-й этап
Кэнмор, Канада
23-26 февраля
23 февраля – спринт, женщины
23 февраля – спринт, мужчины
25 февраля – суперспринт, женщины
25 февраля – суперспринт, мужчины
26 февраля – масс-старт 60, женщины
26 февраля – масс-старт 60, мужчины
9-й этап
Кэнмор, Канада
1-4 марта
1 марта – спринт, мужчины
1 марта – спринт, женщины
3 марта – гонка преследования, мужчины
3 марта – гонка преследования, женщины
4 марта – смешанная эстафета
4 марта – сингл-микст