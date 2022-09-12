Александр Печерский: «В идее общего сервиса много нелогичного. Почему тогда не поставить всех на одни лыжи?»

Начальник сервис-бригады биатлонной сборной России Александр Печерский поделился мнением об идее Международной федерации лыжных видов ( ) об общем сервисе на Кубке мира.

«Не знаю, чем руководствуются лыжники, но я никогда не слышал от наших биатлонных федераций жалобы на нехватку смазки, на какое-то колоссальное напряжение. Все выкручиваются как могут – мы кому-то помогали из других стран, такое было, но никто не кричал: давайте перейдем на уравниловку.

Даже если пойти в сторону уравниловки, мы все равно столкнемся с шулерством, хитростями. Как можно собрать на Кубке мира 20-30 сервисменов и дать им одну смазку? А почему именно эту, а другие нет? Думаю, будет очень много вопросов, и никто не найдет золотой середины. Да и утратится поиск новизны – зачем что-то придумывать, если у всех все одинаковое?

Слово «бред», конечно, не подходит, но, на мой взгляд, в этой идее очень много нелогичного. Я очень скептически к ней отношусь – суть сервиса утратится. А почему тогда не поставить всех на одни лыжи?

Думаю, здравые головы в биатлоне не дойдут до этого. Как по мне, так это традиционная европейская глупость.

Надеюсь, в биатлоне такое и не обсуждали. Хотя нас никто не спрашивал: если хотят закрутить гайки, то закрутят. Как с запретом фторсодержащих средств. Столько голову морочили, в итоге все равно на следующий сезон продолжится их эксплуатация. А ведь говорили: вот-вот создадут прибор для выявления запрещенных веществ. Так что придумывают всякую ерунду», – сказал Печерский.

«Мы все равно столкнемся с шулерством». В лыжах готовят переворот, который уравняет всех