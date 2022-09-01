Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует допускать частные команды на Кубок мира.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление федерации.

«Структура FIS заключается в том, что спортсмены на соревнованиях представляют страну, действующим паспортом которой они обладают, что позволяет им иметь личный код FIS, который напрямую связан с их национальной лыжной ассоциацией.

Не предполагается, что эта структура изменится», – сообщили в FIS.

Ранее идею о допуске частных команд к участию в Кубке мира озвучил норвежский лыжник Йоханнес Клэбо.

Клэбо поддерживает идею о частных командах в лыжных гонках: «У меня нет ответа на вопрос, стоит ли использовать модель велоспорта, но мы должны поразмышлять над этим»