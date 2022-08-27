Эдуард Латыпов: «Физическое состояние не позволяло отработать чисто. Организм был еще возбужден от спринта, не отошел до конца»

Российский биатлонист прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи, где занял третье место.

«Финиш мне понравился, а со стрельбой было тяжело. Физическое состояние не позволяло отработать чисто. Организм был еще возбужден от спринта, не отошел до конца. Надо было быстрее стрелять, а я старался надежно отработать. Это мне и помешало.

В целом гонкой доволен, сохранил третью позицию, хотя планировал бороться на победу, шансы на это были.

Не могу сказать, что сложнее – бегать в Пекине по морозу или в Сочи по жаре. И там, и там непросто. В любом случае надо учиться привыкать к погоде, мобилизовать свой организм. Профессиональные спортсмены должны уметь приспосабливаться к любым условиям.

Завтра будет тоже тяжело, но что делать. Отдохнем и побежим», – сказал Латыпов.