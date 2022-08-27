Алексей Вагин: «Хотел утереть нос старшим. Понимаю, что еще рано, но пора уже показывать зубы, начинать огрызаться»

Российский биатлонист прокомментировал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Сочи.

«Победил, очень рад этому. Хотел утереть нос старшим. Понимаю, что еще рано, но пора уже показывать зубы, начинать огрызаться.

До самого финиша ехал толкался, через каждые два толчка смотрел на табло. Когда крикнули, что отрыв 30 секунд, понял, что все.

После спринта оставил сумочку с обоймами – у меня остались две обоймы со спринта. В той сумочке находились 9 обойм, по-моему. Я пришел, у меня паника: где обоймы, что делать? Спасибо Кириллу Бажину, он дал мне свои обоймы. У меня две моих, две его. Обоймы Кирилла оказались сегодня удачными», – сказал Вагин в эфире «Матч ТВ».