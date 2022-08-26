Кубок Содружества. Гонка преследования. Бабиков стартует первым, Латыпов – 2-м, Смольский – 4-м, Халили – 5-м, Цветков – 13-м, Гараничев – 14-м

Теги сборная России результаты летний биатлон сборная Беларуси Евгений Гараничев Антон Бабиков Максим Цветков Эдуард Латыпов Роман Сурнев Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Максим Воробей Ильназ Мухамедзянов Василий Томшин Карим Халили Антон Смольский Дмитрий Лазовский Евгений Емерхонов Кирилл Бажин Михаил Бурундуков Алексей Вагин Кубок Содружества Биатлон

27 августа в Сочи на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужская гонка преследования. 

PARI Кубок Содружества

1-й этап

Сочи, Россия

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

Начало – 11.00 по московскому времени. 

Старт-лист

1. Антон Бабиков (Россия)

2. Эдуард Латыпов (Россия) +0,29

3. Алексей Вагин (Россия) +1,13

4. Антон Смольский (Беларусь) +1,14

5. Карим Халили (Россия) +1,24

6. Кирилл Бажин (Россия) +1,27

7. Роман Сурнев (Россия) +1,30

8. Александр Поварницын (Россия) +1,35

9. Петр Пащенко (Россия) +1,41...

13. Максим Цветков (Россия) +2,07

14. Евгений Гараничев (Россия) +2,15

15. Максим Воробей (Беларусь) +2,17

16. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +2,18...

23. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +2,45...

29. Василий Томшин (Россия) +3,12...

32. Евгений Емерхонов (Россия) +3,17

33. Михаил Бурундуков (Россия) +3,17...

36. Кирилл Стрельцов (Россия) +3,33

Кубок Содружества – теперь главный турнир биатлона: без Губерниева и зрителей, жара +38 (всех опрыскивали прямо на трассе)

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