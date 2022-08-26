Кубок Содружества. Гонка преследования. Бабиков стартует первым, Латыпов – 2-м, Смольский – 4-м, Халили – 5-м, Цветков – 13-м, Гараничев – 14-м

27 августа в Сочи на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужская гонка преследования.
PARI Кубок Содружества
1-й этап
Сочи, Россия
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
Начало – 11.00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Антон Бабиков (Россия)
2. Эдуард Латыпов (Россия) +0,29
3. Алексей Вагин (Россия) +1,13
4. Антон Смольский (Беларусь) +1,14
5. Карим Халили (Россия) +1,24
6. Кирилл Бажин (Россия) +1,27
7. Роман Сурнев (Россия) +1,30
8. Александр Поварницын (Россия) +1,35
9. Петр Пащенко (Россия) +1,41...
13. Максим Цветков (Россия) +2,07
14. Евгений Гараничев (Россия) +2,15
15. Максим Воробей (Беларусь) +2,17
16. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +2,18...
23. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +2,45...
29. Василий Томшин (Россия) +3,12...
32. Евгений Емерхонов (Россия) +3,17
33. Михаил Бурундуков (Россия) +3,17...
36. Кирилл Стрельцов (Россия) +3,33
Кубок Содружества – теперь главный турнир биатлона: без Губерниева и зрителей, жара +38 (всех опрыскивали прямо на трассе)