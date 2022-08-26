Кубок Содружества. Гонка преследования. Бабиков стартует первым, Латыпов – 2-м, Смольский – 4-м, Халили – 5-м, Цветков – 13-м, Гараничев – 14-м

27 августа в Сочи на первом этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет мужская гонка преследования.

PARI Кубок Содружества

1-й этап

Сочи, Россия

Мужчины

Гонка преследования, 12,5 км

Начало – 11.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Россия)

2. (Россия) +0,29

3. Алексей Вагин (Россия) +1,13

4. Антон Смольский (Беларусь) +1,14

5. (Россия) +1,24

6. Кирилл Бажин (Россия) +1,27

7. Роман Сурнев (Россия) +1,30

8. Александр Поварницын (Россия) +1,35

9. Петр Пащенко (Россия) +1,41...

13. (Россия) +2,07

14. (Россия) +2,15

15. Максим Воробей (Беларусь) +2,17

16. Дмитрий Лазовский (Беларусь) +2,18...

23. Ильназ Мухамедзянов (Россия) +2,45...

29. Василий Томшин (Россия) +3,12...

32. Евгений Емерхонов (Россия) +3,17

33. Михаил Бурундуков (Россия) +3,17...

36. Кирилл Стрельцов (Россия) +3,33

Кубок Содружества – теперь главный турнир биатлона: без Губерниева и зрителей, жара +38 (всех опрыскивали прямо на трассе)