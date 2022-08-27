Латыпов об амплуа в футболе: «За свою деревню играю в полузащите, потому что на завершающих моментах иногда не попадаю по воротам»

Трехкратный бронзовый призер Олимпиады-2022 по биатлону рассказал, какое амплуа выбрал бы в футболе.

– Если бы ты стал футболистом, то какое выбрал бы амплуа?

– Я и в защите хорошо играл раньше, но больше я люблю где-то впереди побегать. Когда время есть, то играю за свою деревню, играю в полузащите. Мне интереснее создавать моменты, раздавать передачи, потому что на завершающих моментах я иногда не попадаю по воротам, ха-ха. Где-то 50 на 50 реализация.

Могу и нападающего сыграть, но это так, когда больше с дворовыми, с другими так не прокатит. Я вообще особо не рискую: стараюсь щитки надевать, не лезть в контакты и так далее. Я же все-таки биатлонист, ха-ха.

– Тренеры спокойно относятся к тому, что ты играешь в контактный вид спорта, где есть риск травмы?

– Мы на сборах тоже играем, у нас есть такая практика. Думаю, что тут просто нужно быть аккуратным, например, в подкат не надо идти без головы. Причем люди, с которыми я играю, понимают, что против меня не надо играть жестко. Они знают, что я занимаюсь биатлоном, потому щадят, скажем так.

– А вот эти матчи в деревне: это турнир или нет?

– Там есть своя Самарская футбольная лига, где играют 8×8. Когда есть возможность, всегда помогаю. Вот в этом году два матча провел.

– Забил?

– Да, два забил. Там, конечно, нужна практика. Без нее только во время матча привыкаешь к мячу. Естественно, ошибки есть, поэтому стараюсь на себя игру не брать, потому сразу кричать начинают, ха-ха, – сказал Латыпов.