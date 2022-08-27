Латыпов о вероятности допуска на Кубок мира: «Маленький процентик надежды есть. Но я готовлюсь вне зависимости от этого без каких-либо поблажек к себе»

Трехкратный призер Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов поделился мнением о решении исполкома Международного союза биатлонистов ( ) рекомендовать продлить отстранение российских биатлонистов.

– Как ты отреагировал на недавнее заявление исполкома IBU, который рекомендовал конгрессу организации продлить отстранение россиян и белорусов от международных турниров?

– Это было ожидаемо. В самом начале отстранения уже говорили, что этот год, скорее всего, будет без международных стартов. Сейчас ничего не поменялось. Мы как планировали бегать на Кубке России и Кубке Содружества, так мы и готовились.

– То есть ты еще осенью понимал, что весной никакого Кубка мира не будет?

– Надежда какая-то есть, какой-то маленький процентик. Но я готовлюсь вне зависимости от этого без каких-либо поблажек к себе, чтобы быть готовым.

– В этом заявлении от IBU требовал, чтобы СБР четко дистанцировался от конфликта на Украине и не допустил, чтобы должностные лица или спортсмены были активно вовлечены в действия российской армии. Интересный момент в том, что многие биатлонисты, в том числе и ты, входят в состав ЦСКА и имеют звания.

– Я, честно сказать, не в курсе всех деталей. Официальных документов я даже не видел. Мы готовимся, как и всегда, – сказал Латыпов.