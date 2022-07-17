Глава IBU выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского: «Биатлонная семья сожалеет о потере. Наши мысли и соболезнования близким»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России IBU Олле Далин Игорь Малиновский Биатлон

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выразил соболезнования в связи с гибелью российского биатлониста Игоря Малиновского.

Сегодня стало известно, что вертолет под управлением 25-летнего спортсмена разбился на Камчатке.

«IBU и биатлонная семья сожалеют о потере Игора Малиновского, чемпиона мира среди юниоров и биатлониста Кубка мира.

Наши мысли и соболезнования его семье и близким друзьям», – цитирует Далина «Матч ТВ».

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