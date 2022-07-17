Глава IBU выразил соболезнования в связи с гибелью Малиновского: «Биатлонная семья сожалеет о потере. Наши мысли и соболезнования близким»

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин выразил соболезнования в связи с гибелью российского биатлониста Игоря Малиновского.
Сегодня стало известно, что вертолет под управлением 25-летнего спортсмена разбился на Камчатке.
«IBU и биатлонная семья сожалеют о потере Игора Малиновского, чемпиона мира среди юниоров и биатлониста Кубка мира.
Наши мысли и соболезнования его семье и близким друзьям», – цитирует Далина «Матч ТВ».
«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор