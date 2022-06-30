Дмитрий Васильев: «Когда Цветков захотел вернуться в спорт, он оказался никому не нужен. Я ходил по инстанциям, убеждал людей, что он еще может показать себя»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Кубок IBU Дмитрий Васильев Максим Цветков Эдуард Латыпов Никита Поршнев Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о возвращении чемпиона мира 2017 года Максима Цветкова в сборную. 

– Три года назад к нам пришел Максим Цветков. У него была пауза в карьере, надо было серьезно поправлять здоровье, и, когда парень захотел вернуться в спорт, он оказался никому не нужен – никто вообще не желал его брать. Я взял.

Санкт-Петербург вложил в Цветкова серьезные ресурсы, я сам ходил по инстанциям, убеждал людей в том, что этот спортсмен еще способен показать себя в сборной на Олимпийских играх в Пекине.

Так, собственно, и получилось. Максим на протяжении двух лет ездил по сборам с нашими ребятами, наравне со всеми работал безо всяких скидок на титулы, за что ему, кстати, можно выразить респект.

На чемпионате страны он попал в национальную команду, стал готовиться с Сергеем Башкировым, с которым сотрудничал в Питере еще до того, как последнего привлекли в национальную команду.

При этом Максима не хотели отправлять даже на Кубок IBU. У нас ведь из года в год как получается: многие спортсмены готовятся к отбору, набирают форму к концу ноября, а потом приезжают на Кубок мира или Кубок IBU, и становится понятно: там они уже далеко не так хороши.

Цветков целенаправленно к отборам не готовился, соответственно, никуда не попал – в начале олимпийского сезона ему пришлось выступать на этапах Кубка России. Иначе говоря, его никто не рассматривал всерьез.

Я стучался тогда во все двери: убеждал, что команде позарез нужен надежный эстафетчик и как раз Максим идеален в этом качестве. Мне же в ответ твердили про мифический спортивный принцип.

– Получается, Цветкову просто повезло?

– Да, причем дважды. Сначала на Кубке IBU довольно серьезно заболел Никита Поршнев, и на австрийский этап в Обертиллиахе потребовалась замена. Нам тогда удалось срочно отправить Макса в горы.

Я сам занимался оформлением оружия и вез винтовку, и это была целая эпопея, поскольку из-за коронавируса все было предельно ужесточено. В итоге Цветков в индивидуалке стал вторым, в спринте – третьим, а в смешанной эстафете стартовал последним и показал лучшее время.

Потом случилась история с Эдуардом Латыповым, у которого на этапе Кубка мира в Оберхофе обнаружили COVID-19, и Макса опять вызвали на замену. Свой первый этап в смешанной эстафете он прошел лидером наравне с Тарьеем Бо.

Спустя неделю в Рупольдинге его поставили финишером, и мы выиграли семь секунд у немцев. В личных гонках Макс тоже был одним из лучших, благодаря этому его и взяли на Олимпиаду.

Я так подробно об этом говорю, потому что результат Цветкова не на пустом месте строился – в него было вложено очень много сил и средств. Мы ведь ни у кого не просили денег, никогда вообще не поднимали вопросов о затратах. Но было печально, что СБР не посчитал нужным хотя бы чисто по-человечески сказать спасибо тем людям, кто принимал участие в подготовке спортсмена.

Отношение со стороны регионов строится именно на таких мелочах, а не на фразах типа: «Посмотрите, как у нас в СБР все хорошо, сколько мы медалей завоевали». Люди хотят понимать, что их труд заметили, оценили, нашли возможность поблагодарить, – сказал Васильев. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные