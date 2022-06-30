Дмитрий Васильев: «Когда Цветков захотел вернуться в спорт, он оказался никому не нужен. Я ходил по инстанциям, убеждал людей, что он еще может показать себя»

Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о возвращении чемпиона мира 2017 года в сборную.

– Три года назад к нам пришел Максим Цветков. У него была пауза в карьере, надо было серьезно поправлять здоровье, и, когда парень захотел вернуться в спорт, он оказался никому не нужен – никто вообще не желал его брать. Я взял.

Санкт-Петербург вложил в Цветкова серьезные ресурсы, я сам ходил по инстанциям, убеждал людей в том, что этот спортсмен еще способен показать себя в сборной на Олимпийских играх в Пекине.

Так, собственно, и получилось. Максим на протяжении двух лет ездил по сборам с нашими ребятами, наравне со всеми работал безо всяких скидок на титулы, за что ему, кстати, можно выразить респект.

На чемпионате страны он попал в национальную команду, стал готовиться с Сергеем Башкировым, с которым сотрудничал в Питере еще до того, как последнего привлекли в национальную команду.

При этом Максима не хотели отправлять даже на . У нас ведь из года в год как получается: многие спортсмены готовятся к отбору, набирают форму к концу ноября, а потом приезжают на Кубок мира или Кубок IBU, и становится понятно: там они уже далеко не так хороши.

Цветков целенаправленно к отборам не готовился, соответственно, никуда не попал – в начале олимпийского сезона ему пришлось выступать на этапах Кубка России. Иначе говоря, его никто не рассматривал всерьез.

Я стучался тогда во все двери: убеждал, что команде позарез нужен надежный эстафетчик и как раз Максим идеален в этом качестве. Мне же в ответ твердили про мифический спортивный принцип.

– Получается, Цветкову просто повезло?

– Да, причем дважды. Сначала на Кубке IBU довольно серьезно заболел , и на австрийский этап в Обертиллиахе потребовалась замена. Нам тогда удалось срочно отправить Макса в горы.

Я сам занимался оформлением оружия и вез винтовку, и это была целая эпопея, поскольку из-за коронавируса все было предельно ужесточено. В итоге Цветков в индивидуалке стал вторым, в спринте – третьим, а в смешанной эстафете стартовал последним и показал лучшее время.

Потом случилась история с , у которого на этапе Кубка мира в Оберхофе обнаружили COVID-19, и Макса опять вызвали на замену. Свой первый этап в смешанной эстафете он прошел лидером наравне с Тарьеем Бо.

Спустя неделю в Рупольдинге его поставили финишером, и мы выиграли семь секунд у немцев. В личных гонках Макс тоже был одним из лучших, благодаря этому его и взяли на Олимпиаду.

Я так подробно об этом говорю, потому что результат Цветкова не на пустом месте строился – в него было вложено очень много сил и средств. Мы ведь ни у кого не просили денег, никогда вообще не поднимали вопросов о затратах. Но было печально, что СБР не посчитал нужным хотя бы чисто по-человечески сказать спасибо тем людям, кто принимал участие в подготовке спортсмена.

Отношение со стороны регионов строится именно на таких мелочах, а не на фразах типа: «Посмотрите, как у нас в СБР все хорошо, сколько мы медалей завоевали». Люди хотят понимать, что их труд заметили, оценили, нашли возможность поблагодарить, – сказал Васильев.