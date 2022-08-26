Виталий Норицын: «Мы, конечно, свое развиваем, но Кубок мира от этого менее интересным не станет. Не будет такого, что мы на всех обиделись, повесили шторку и не будем смотреть в отместку»

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын заявил, что будет следить за гонками Кубка мира, несмотря на отстранение россиян.

— Артем Истомин сказал, что будет все равно смотреть Кубок мира.

— Я тоже непременно это буду делать, вообще без вопросов. Нам надо чему-то учиться, буду заниматься педагогическими наблюдениями, как и что меняется. Надо не просто смотреть на цифры, стрельбу, очки, а на то, как развивается биатлон.

Это может быть незаметно, но если взять отрезок в 10 лет между 2010-м и 2020 годом, динамика будет очень сильно видна. А вот когда оцениваешь каждый год в отдельности, изменения будут на бумаге минимальными.

Мы тут, конечно, свое развиваем и стараемся улучшить свои показатели, но Кубок мира от этого менее интересным не станет. Это наш вид спорта, любимая наша работа. Конечно, не будет такого, что мы на всех обиделись, повесили шторку на телевизор и не будем ничего смотреть в отместку.

— А если не будут показывать гонки по ТВ в России?

— Русский человек всегда найдет выход, ха-ха, — ответил Норицын.

Замгенпродюсера «Матч ТВ» о трансляциях Кубка мира по биатлону и лыжам: «Понимания нет. Зарубежные соревнования зрителям неинтересны, если на них нет россиян»