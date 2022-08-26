Норицын об отсутствии сборов в Европе: «Конечно, нам будет этого не хватать. Но нам четко сказали, что нельзя»

Тренер сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о проблемах с организацией тренировочных сборов в Европе.

– Отсутствие сборов в Европе сильно скажется на сборной России?

– Я скажу, что мы сильно и не выезжали никогда на сборы в Европу. Да, были довольно важные сборы в Рамзау, к примеру. И в горы выезжали в зависимости от того, кто какие любят. Это мог быть Мартель, Бельмекен, что-то еще на уровне 1800 метров.

Конечно, нам будет этого не хватать. Самые большие обсуждения идут как раз относительно горного кластера, где мы могли бы заниматься на высоте около 2000 метров.

– Были мысли организовать европейские сборы сейчас? – Были. Мы даже спрашивали, но нам сказали, что на данный момент выезды за границу невозможны. Когда встал вопрос по поводу сборов в августе, мы обсуждали выезд в Бельмекен. Но нам четко сказали, что нельзя.

Что касается новогоднего сбора в Европе, как раньше, то он нам в данных условиях не нужен. Раньше мы там оставались из-за логистики, чтобы не совершать длительные перелеты в Россию и обратно. Теперь нас нет на Кубке мира и ехать в Европу перед новым годом просто нецелесообразно.

Поэтому планировали этот сбор провести в Сочи. Схема такая же, как на Кубке мира. В этот период мы поднимаемся в горы, а потом на второй триместр на соревнованиях спускаемся вниз, – рассказал Норицын.